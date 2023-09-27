Кандидат в министры обороны Южной Кореи пообещал расширить учения с США

Син Вон Сик также раскритиковал соглашение о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост министра обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что в случае назначения расширит совместные учения с США и попытается приостановить действие соглашения о снижении военной напряженности с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Я усилю совместные учения и тренировки Республики Корея и США", - сказал он на слушаниях в парламенте. Син Вон Сик также отметил, что намерен расширить военное сотрудничество с государствами - членами командования ООН (структуры, которая следит за выполнением условий перемирия, завершившего Корейскую войну), куда входят такие страны, как США, Австралия, Великобритания и Канада. Наращивать взаимодействие он планирует и с другими дружественными Сеулу государствами.

Кроме того, он раскритиковал соглашение о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года. По его мнению, договор подрывает военную мощь страны на фоне действий КНДР. "Если я стану министром, я сделаю все возможное, чтобы хотя бы приостановить действие соглашения, даже если не смогу добиться отказа от него", - обещал Син Вон Сик. Он сказал, что в приоритетном следует отменить бесполетные зоны.

Кандидат на пост министра обороны повторил тезис южнокорейских властей о том, что использование ядерного оружия Пхеньяном приведет к "концу режима" в КНДР. Аналогичное заявление во вторник сделал президент Юн Сок Ёль. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи в тот же день, заявил, что Республика Корея и США с начала года выступает с подобными комментариями и что они противоречат Уставу ООН.

Заявления Син Вон Сика соответствуют позиции действующего президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Южнокорейский лидер выступает за укрепление союза с США, при нем возобновились масштабные совместные учения. Помимо этого, в начале года он отдал распоряжение изучить возможность приостановить действие межкорейского договора от 19 сентября 2018 года в случае "очередной серьезной провокации" со стороны КНДР.