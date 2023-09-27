СМИ: посол Франции в Нигере покинул Ниамей рано утром

По данным телеканала Al Hadat, Сильвен Итте прибудет в Париж в течение нескольких часов

ДУБАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул Ниамей рано утром в среду. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники на местах.

По их данным, Итте прибудет в Париж в течение нескольких часов. Других подробностей телеканал не привел, официально власти Франции эту информацию пока не подтвердили.

Со своей стороны военный совет в Нигере подтвердил, что Итте покинул страну, сообщает телеканал Al Arabiya. По сведениям мятежников, французский дипломат направился в соседний Чад.

Во вторник представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины (НССР) - центрального орана власти мятежников Нигера - полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских ВС.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что его страна отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и до конца года намерена вывести своих военных из этой африканской страны.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован НССР во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Первоначально Франция заявила о непризнании этого требования по той причине, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, которые Париж признает в качестве единственно легитимных.