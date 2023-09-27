Глава МИД талибов встретился со спецпредставителем президента РФ Эдельгериевым

Они затронули вопросы, связанные с "укреплением политических и экономических связей" между странами, сообщил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи

ДУБАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Моттаки встретился в Москве со специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Об этом во вторник вечером сообщил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Как написал Балхи на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter), на встрече с Эдельгериевым Моттаки затронул вопросы, связанные с "укреплением политических и экономических связей" между Афганистаном и Россией, подчеркнул важность "принятия практических шагов в сфере торговли" и других областях. Как утверждает представитель МИД талибов, обе стороны "выразили удовлетворение" встречей и отметили "взаимодействие в области изменения климата, образования, торговли, сельского хозяйства, промышленности и спорта".

Глава МИД талибов также обозначил достижения новых афганских властей в борьбе с терроризмом, незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические вещества, лечении наркозависимых и обеспечении безопасности границ.

Как сообщил ТАСС в понедельник специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Моттаки примет участие в заседании московского формата по Афганистану, которое состоится 29 сентября в Казани. Как отметил Кабулов, формат расширенной "тройки" по Афганистану с участием США сейчас фактически не работает. "На его место пришла четверка - Россия, Китай, Пакистан, Иран", - добавил он.

В понедельник вечером афганская делегация во главе с Моттаки вылетела в Москву. По сведениям телеканала Kabul News, в российской столице глава МИД талибов пробудет два дня и затем отправится в Казань.