Foreign Policy: шатдаун может подорвать усилия США по борьбе с влиянием Китая в АТР

Журнал напомнил, что администрация президента США Джо Байдена ведет работу над продлением соглашений о свободной ассоциации с Маршалловыми Островами, Микронезией и Палау, которые рассматривает как "краеугольный камень противостояния Китаю в регионе"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Временная вынужденная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) может помешать дипломатическим усилиям Вашингтона по борьбе с распространением влияния КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение высказывает журнал Foreign Policy.

Издание уточняет, что администрация президента США Джо Байдена ведет работу над продлением соглашений о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA) с Маршалловыми Островами, Микронезией и Палау, которые рассматривает как "краеугольный камень противостояния Китаю в регионе". Документы предоставляют США неограниченный доступ к морским пространствам этих стран в обмен на гарантии безопасности и экономическую помощь.

"Эти соглашения крайне важны, и Китай это знает, - заявил изданию сотрудник аналитического центра Rand Corporation Дерек Гроссман. - Пекин знает, что COFA предоставляют США практически неограниченный доступ к этой части Тихого океана, поэтому пытается ослабить их, пока что безуспешно".

Соглашения о свободной ассоциации обновляются каждые 20 лет, в настоящее время срок их действия подходит к концу. Администрация Байдена уже достигла договоренностей с Микронезией и Палау, однако они еще не были одобрены Конгрессом США. Работа над продлением соглашения с Маршалловыми Островами еще ведется. "Переговоры продолжаются с целью скорейшего достижения соглашения", - заявил Foreign Policy представитель Госдепартамента.