В Армению прибыли более 47 тыс. беженцев из Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян сообщила, что в течение дня планируется направить из Нагорного Карабаха в армянские медицинские центры пострадавших от взрыва бензохранилища в Степанакерте

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Более 47 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 11:00 мск. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян.

"По состоянию на 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) мост Хакари пересекли 47 115 граждан, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха", - отметила она. Ранее она сообщала, что по состоянию на 07:00 мск число депортированных из Нагорного Карабаха, пересекших границу, составило 42,5 тыс. человек.

Багдасарян добавила, что в течение дня планируется направить из Нагорного Карабаха в армянские медицинские центры пострадавших от взрыва бензохранилища в Степанакерте, более 80 человек, а также во время боевых действий.

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