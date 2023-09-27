Адвокат назвал "вопросом времени" обвинение Зеленского в политических репрессиях

Камиль Кирпичев заявил, что мир видит как президент Украины фабрикует дела с целью узурпации власти

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Интерпол отказался сотрудничать с Украиной в деле бывшего депутата от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина из-за политической мотивации обвинений. Мир видит, что президент Владимир Зеленский фабрикует дела с целью узурпации власти, заявил адвокат Камиль Кирпичев.

"Раздражение, которое в последнее время [президент Владимир] Зеленский вызывает у мирового сообщества, нарастает. Вот и Интерпол добавил масла в огонь, отказав Украине в сотрудничестве по делу лишенного украинского гражданства и депутатского мандата Рената Кузьмина, обвиненного в Украине в государственной измене за призывы к нормализации отношений с Россией", - заявил Кирпичев в интервью медиаплатформе "Смотрим".

По его словам, Центральный офис Интерпола, сославшись на статью 3 Устава, утвержденного 25-й сессией Генеральной Ассамблеи, отказался объявлять Кузьмина в международный розыск "в связи с явной политической мотивацией обвинений". Среди репрессированных режимом оппозиционеров - председатель политического и стратегического советов запрещенной Зеленским партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, народные депутаты Тарас Козак, Андрей Деркач, Вадим Рабинович, Олег Волошин, Наталья Королевская, а также священники канонической Украинской православной церкви, журналисты, блогеры и другие оппоненты режима, отмечает Кирпичев.

Под стражей также находятся председатель парламентского Комитета по свободе слова Нестор Шуфрич, депутат ОПЗЖ Александр Пономарев и тысячи менее известных оппозиционеров, добавил он. "Всего же по сфабрикованным обвинениям в отношении оппонентов власти расследуется около 17 тыс. уголовных дел. Учитывая наметившиеся тенденции в мировой политике, а также недвусмысленную позицию Интерпола, обвинение Зеленского в политических репрессиях с целью узурпации власти - это лишь вопрос времени", - подчеркнул адвокат.