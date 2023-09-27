В Йоханнесбурге открылся Парламентский форум БРИКС

Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Девятый Парламентский форум БРИКС начал свою работу в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Для участия в нем прибыли более 250 парламентариев из стран - членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР). Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Присутствуют также приглашенные представители парламентов Египта, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Парламенты стран БРИКС приступают к работе по тем направлениям, которые были определены как приоритетные лидерами государств - членов объединения на саммите, состоявшемся в минувшем августе в Йоханнесбурге, - заявили ТАСС в секретариате председателя форума, спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) ЮАР Носививе Маписа-Нкакулы. - Форум также будет способствовать сотрудничеству между парламентами стран БРИКС по политическим, социальным и экономическим вопросам. Задачами нынешнего форума являются укрепление и развитие отношений между парламентскими палатами, комитетами и группами парламентариев. Посредством межпарламентских обменов и консультаций экспертов он направлен на повышение эффективности коллективного воздействия. В предстоящем году под председательством РФ произойдет увеличение числа государств - членов БРИКС до 11, к чему также необходимо подготовиться".

Саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы. Его участники договорились о расширении БРИКС и постановили принять в состав объединения с 1 января 2024 года шесть новых государств: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит к России.

Главной темой нынешнего парламентского форума ЮАР выбрала "Использование многосторонности и парламентской дипломатии для углубления партнерства БРИКС и Африки для ускорения реализации соглашения о свободной торговле в Африке". Основные вопросы, включенные в повестку дня встречи, - это партнерство БРИКС и Африки, энергетика стран БРИКС, мир и безопасность. По итогам дискуссий ожидается принятие Совместной декларации и Меморандума о взаимодействии, а также создание постоянного секретариата парламентского форума БРИКС.

Работа форума продлится до 29 сентября.