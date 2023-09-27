МИД Китая прокомментировал демонтаж плавучего барьера Филиппинами

Пекин продолжит защищать суверенитет применительно к острову Хуанъянь в Южно-Китайском море, отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. КНР продолжит защищать суверенитет применительно к острову Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Хотел еще раз повторить, что остров Хуанъянь является неотъемлемой частью территории Китая. Упомянутые действия [демонтаж плавучего барьера] филиппинских властей являются фарсом для собственного развлечения. Китай продолжит твердо защищать свой суверенитет, морское право и интересы в отношении острова Хуанъянь", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Ранее береговая охрана Филиппин убрала плавучее заграждение, установленное береговой охраной Китая для недопущения филиппинских рыбаков в район рифа Скарборо в ЮКМ.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.