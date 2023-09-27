СМИ: разногласия Будапешта и Киева могут осложнить вступление Украины в ЕС

Журнал Foreign Policy отметил, что в поисках поддержки "за Атлантикой" страна теряет союзников в соседних странах

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Разногласия Будапешта и Киева могут помешать переговорному процессу о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку решение этого вопроса может быть принято только единогласно. Об этом написал журнал Foreign Policy.

"Внешнеполитическая холодность Венгрии проявляется в тот момент, когда ЕС готовится к декабрьскому голосованию по возможному присоединению Украины, требующему единогласного решения [всех стран-участниц сообщества]. <...> Это делает поддержку Венгрии жизненно важной для будущего Украины", - указано в публикации. Как отмечает Foreign Policy, вступление в ЕС помогло бы Киеву восстановить экономику, однако в поисках поддержки "за Атлантикой" Украина теряет союзников в соседних странах.

Издание напоминает, что Будапешт не первый раз дистанцируется от Киева. Так, Венгрия вместе с четырьмя другими европейскими странами продлила запрет на импорт украинского зерна и отказалась "открывать коридор солидарности", якобы предназначенный для транспортировки зерна из Киева в Африку.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в парламенте, что Будапешт не поддержит Украину на международном уровне, пока она не восстановит права венгерского меньшинства на своей территории.

Разногласия между Будапештом и Киевом возникли на фоне принятия властями Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который, по подсчетам венгерского правительства, ограничивает в правах примерно 150 тыс. этнических венгров, проживающих на территории Украины, в основном в Закарпатской области.

Возможность вступления Украины в ЕС

ЕС предоставил Украине в 2022 году официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. В настоящее время в общей сложности восемь государств имеют статус кандидата в Евросоюз. Это Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.