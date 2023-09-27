СМИ: США в октябре примут участие в учениях на Филиппинах

Они пройдут со 2 по 13 октября в южной части острова Лусон

БАНГКОК, 27 сентября. /ТАСС/. США вместе со своими союзниками в октябре примут участие в военно-морских учениях на Филиппинах. Об этом сообщила газета Manila Times со ссылкой на филиппинских военных.

По ее информации, учения пройдут со 2 по 13 октября в южной части острова Лусон. Manila Times утверждает, что в них также примут участие Австралия и Франция, а в качестве наблюдателей будут представлены Индонезия и Новая Зеландия. Кроме того, пройдет параллельный тренировочный модуль с участием Великобритании, Канады и Японии.

Глава управления по связям с общественностью Вооруженных сил Филиппин Энрико Илето заявил, что учения в этом году направлены на дальнейшее укрепление международного сотрудничества в области обороны и продвижение международного порядка, основанного на правилах, сообщает газета. Издание отмечает, что они будут проходить на фоне противоречий между Китаем и Филиппинами по вопросу разграничения Южно-Китайского моря.