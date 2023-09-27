27 сентября, 08:56

ЦИК Болгарии зарегистрировал для участия в местных выборах 67 политических объединений

Гражданам страны предстоит выбрать 265 мэров городов и глав местных администраций, а также 5 053 депутата муниципалитетов

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Болгарии провела жеребьевку номеров, под которыми 58 партий и девять коалиций примут участие в выборах в местные органы власти, которые намечены на 29 октября.

Гражданам Болгарии предстоит выбрать 265 мэров городов и глав местных администраций, а также 5 053 депутата муниципалитетов. Официальная предвыборная кампания начнется за месяц до голосования. Для проведения выборов правительство выделило 151 млн левов (около €75,5 млн). В выборах 2019 года участвовали 59 партий и семь коалиций.

За пост мэра Софии будут бороться один независимый кандидат и представители шести партий и коалиций.

Предвыборная кампания стартует в Болгарии 29 сентября. 

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