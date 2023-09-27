27 сентября, 09:36
Военная операция на Украине

Литва передала Украине партию радиолокационного оборудования для слежения за морем

Вильнюс предусмотрел новый пакет военной помощи Киеву на 2024-2026 годы стоимостью €200 млн

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Партия радиолокационного оборудования для слежения за морской акваторией передана Литвой Украине. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Эта помощь усилит возможности украинских военных по наблюдения за ситуацией на море для принятия решений по защите своих территориальных вод", - приводятся в сообщении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Как отметило военное ведомство, из соображений безопасности количество передаваемого оборудования, его характеристики и стоимость не могут быть указаны.

Литва предусмотрела новый пакет военной помощи Украине на 2024-2026 годы стоимостью €200 млн. 

Теги:
УкраинаЛитваВоенная операция на Украине
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