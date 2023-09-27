Вице-президент ЮАР заявил, что страны БРИКС выступают за создание нового миропорядка

Пол Машатиле отметил, что новый мировой порядок предусматривает кардинальную реформу ООН и мировых финансовых институтов

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 27 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) совместно выступают за создание нового мирового порядка, основанного на принципах справедливости и консенсуса. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле на проходящем в Йоханнесбурге 9-м Парламентском форуме БРИКС.

"БРИКС видит своей целью создание справедливого миропорядка, который существует для всех стран и народов мира, а не для избранных, - подчеркнул он. - В повестке дня БРИКС стоит строительство многостороннего мира, глобальной экономики, безопасности для всех народов планеты. Тот факт, что с 1 января 2024 года число входящих в БРИКС стран увеличится с нынешних 5 до 11, говорит о том, что мы находимся на верном пути".

Машатиле заявил, что новый мировой порядок предусматривает кардинальную реформу ООН и мировых финансовых институтов. "Парламенты стран БРИКС могут и должны сыграть ключевую роль в координации действий по проведению этих реформ, - подчеркнул он. - Ясно, что будет сопротивление со стороны ряда государств, однако БРИКС превратилось в мощную силу и становится наследником идей Движения неприсоединения".

9-й Парламентский форум БРИКС начал работу в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участвовать в нем прибыли более 250 парламентариев из стран - членов БРИКС. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Присутствуют также приглашенные представители парламентов Египта, Ирана и ОАЭ. Работа форума продлится до 29 сентября.