Минск считает, что позиция ЕС по сотрудничеству в ядерной сфере противоречит ДНЯО

Постоянный представитель Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас отметил растущую востребованность программы технического сотрудничества МАГАТЭ, подчеркнув, что Минск поддерживает предлагаемое увеличение фонда технического сотрудничества и своевременно выплачивает взносы в него

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Позиция Евросоюза по техническому сотрудничеству в области ядерной энергетики противоречит обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, заявил постоянный представитель Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

"Касаясь темы технического сотрудничества, мы с сожалением вынуждены отметить сохраняющуюся неконструктивную позицию Европейского союза, мешающую эффективной работе агентства в этой сфере. Эта позиция идет вразрез с обязательствами по статье четыре ДНЯО, которая призывает к тому, чтобы способствовать самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании ядерной энергии в мирных целях. Мы считаем, что такая позиция вредит не только агентству, но и глобальному режиму нераспространения", - сказал Дапкюнас.

Он отметил растущую востребованность программы технического сотрудничества МАГАТЭ, подчеркнув, что Минск поддерживает предлагаемое увеличение фонда технического сотрудничества и своевременно и полностью выплачивает взносы в него. "В Беларуси проекты технического сотрудничества МАГАТЭ позволяют повысить эффективность подготовки кадров для новой ядерно-энергетической отрасли и способствуют обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Эти проекты вносят заметный вклад в развитие ядерной медицины и в решение уникальной задачи устойчивого развития территорий, пострадавших в результате Чернобыльской аварии. Мы рассчитываем на дальнейшее продуктивное взаимодействие в рамках предстоящего программного цикла", - сказал белорусский представитель.

"Беларусь всецело поддерживает систему гарантий МАГАТЭ и придает большое значение ее дальнейшему укреплению и совершенствованию. В этой связи мы рассчитываем на скорый запуск всестороннего межгосударственного экспертного обсуждения новых вызовов, которые возникают на пути верификационной деятельности агентства в связи с намерениями отдельных стран начать использование высокообогащенного ядерного материала в незапрещенной военной деятельности", - отметил Дапкюнас.