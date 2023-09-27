Медведчук заявил, что Украине в сценарии США уготована роль "государства-смертника"

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что Украина, отказавшись от минских соглашений и всяких переговоров не на своих условиях, уничтожила собственную экономику, инфраструктуру, энергетику, потеряла половину населения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Украина в результате фактического уничтожения государственности и полной зависимости от внешнего управления превратилась в обесцененный актив, получив в уготованном для нее сценарии США роль "утопленника", "государства-смертника". Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Он отметил, что Украина, отказавшись от минских соглашений, а потом вообще от всяких переговоров не на своих условиях, уничтожила собственную экономику, инфраструктуру, энергетику, потеряла половину населения. "Все это привело к фактическому уничтожению государственности и полной зависимости от внешнего управления. Естественно, все это было сделано под "бурные и продолжительные аплодисменты" Запада, а режиссерами процесса выступили США и Великобритания", - написал Медведчук в статье "США вполне устраивает поражение Украины" на платформе "Смотрим".

При этом политик обратил внимание на то, кто в результате украинского конфликта "каких целей достиг и какой сценарий за этим стоит". "Есть интересы США, и они сполна удовлетворены, а интересы других стран, например стран ЕС, в этой схеме не учитываются", - считает он. "США уже добились передела мировых рынков в свою пользу, фактически получив контроль над Европой. Как политический, так и экономический. Военное присутствие американцев в Европе растет, американский ВПК получил такие заказы, о которых ранее и мечтать не мог", - добавил Медведчук .

И теперь, по его словам, израненная и разрушенная военными действиями Украина никому не нужна. "Ей попользовались, и она представляет собой обесцененный актив. Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством. Поэтому на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков и, устрашая их <...> Россией, потребовать новые миллиарды", - считает он.

Если же говорить об Украине, то она, по мнению Медведчука, сразу была в проигрыше, сейчас неважно, получит ли она новые ракеты или новый транш помощи, это ничего не решит. "Украина - государство-смертник: когда наверху решат, что ее ресурс исчерпан, ее утилизируют", - полагает политик.

Поражение Украины только расширит американское военное присутствие и добавит новые заказы американскому ВПК, Европа будет еще более послушной под страхом "российской угрозы", а Украина станет пугалом для европейских политиков, считает он. "Не зря президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим. Ее планомерно топит Запад в своих целях и настоятельно рекомендует не трепыхаться. Утопленницей Украина принесет больше дохода, нежели утопающим, которого надо спасать", - резюмировал Медведчук.