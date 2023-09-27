Болгария, Румыния и Турция планируют создать минно-тральную группу

Анталья выступила с предложением о формировании группы вне НАТО и без России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Черноморские страны НАТО Болгария, Румыния и Турция решили создать совместную минно-тральную группу (МТГ) для борьбы с минной опасностью, вызванной действиями Украины. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

"На состоявшейся в сентябре в Софии трехсторонней встрече Турция выступила с инициативой о создании совместной МТГ вне компетенции НАТО и без участия России. Достигнуто принципиальное согласие сторон о создании такой группы, однако София и Бухарест считают необходимым подчинение этой группы одному из командований НАТО", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, участники встречи в Софии договорились продолжить обсуждение турецкой инициативы на экспертном уровне с тем, чтобы установить правовой статус группы и решить финансовые вопросы ее функционирования.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

С 2001 по 2014 годы в акватории Черного моря действовала Черноморская группа военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR) с участием Болгарии, Грузии, России, Румынии, Турции и Украины. Среди целей создания группы было содействие безопасности и стабильности в морской акватории Черного моря и за его пределами, укрепление дружбы и добрососедских отношений между государствами региона, увеличение взаимодействия между военно-морскими силами стран.

24 февраля 2023 года Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании группы.