Спецпредставитель Байдена выступила за передачу замороженных активов РФ Украине

ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Российские активы, замороженные странами Запада после начала специальной военной операции, должны быть использованы на восстановление Украины. Такое мнение высказала специальный представитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

"[С учетом] разрушений, к которым действия русских привели на Украине, <…> они должны внести вклад в восстановление", - приводит слова Притцер газета Financial Times. "С юридической точки зрения то, как это сделать, сейчас обсуждается", - добавила спецпредставитель, ранее занимавшая пост министра торговли в администрации Барака Обамы.

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Вашингтон, его союзники и партнеры рассматривают варианты потенциального использования российских суверенных активов для восстановления Украины после конфликта.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.