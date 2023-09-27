СМИ сообщили, что Пакистан депортирует свыше 1 млн нелегальных афганских беженцев

По данным газеты The Express Tribune, власти страны проинформировали о решении Афганистан

ИСЛАМАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Временное правительство Пакистана намерено депортировать из страны на родину 1,1 млн нелегальных беженцев из Афганистана. Об этом сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на источники.

О предстоящей депортации Пакистан информировал власти Афганистана. Решение об этом Исламабада имеет важное политическое значение на фоне продолжающейся напряженности в пакистано-афганских отношениях, заявили собеседники издания. Нелегальные афганские беженцы не имеют пакистанских виз, многие из них подозреваются в антигосударственной деятельности и терроризме.

По официальным данным, после захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в августе 2021 года в Пакистан из этой страны нелегально въехали около 400 тыс. человек. Кроме них пакистанские власти выявили в стране еще 700 тыс. афганских беженцев без документов.

Как ранее на этой неделе сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), общее число находящихся в Пакистане беженцев из Афганистана достигает 3,7 млн. У примерно 880 тыс. из них в этом году истек срок полученных от властей прав на проживание в стране. За последние два года только 16 тыс. афганцев вернулись из Пакистана в Афганистан в рамках программы добровольной репатриации, осуществляемой при содействии УВКБ ООН. До 20 тыс. афганцев сейчас участвуют в программе Р2 по переезду в США граждан Афганистана, работавших на американцев до прихода к власти талибов.