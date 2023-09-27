В Калифорнии прибыль от продажи патронов могут направить на улучшение безопасности школ

Новый закон предписывает ужесточение правил ношения огнестрельного оружия в общественных местах

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, ужесточающий правила обращения с огнестрельным оружием и предусматривающий сбор средств от продажи патронов с целью повышения безопасности в школах.

"Губернатор Ньюсом подписал новый закон о безопасном обращении с оружием, <...> обозначив принятие первого в истории страны закона, подразумевающего сбор средств от продажи патронов на улучшение безопасности в школах и программы по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия", - указано в заявлении, размещенном на официальном сайте губернатора.

Новый закон также предписывает ужесточение правил ношения огнестрельного оружия в общественных местах и запрет на владение им лицами, потенциально представляющими опасность. Генеральный прокурор штата Роб Бонта уточнил, что ношение оружия будет запрещено в общественных местах, где собираются дети.

Кроме того, новым законодательством предусмотрена обязательная маркировка патронов. Таким образом, правоохранительным органам Калифорнии будет легче отследить вооружения, используемые для совершения преступлений.

Ранее президент США Джо Байден назвал эпидемией насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Организация Gun Violence Archive проинформировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала этого года. Американский лидер неоднократно призывал Конгресс реализовать законодательные инициативы по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия в свете того, что инциденты со стрельбой ежегодно уносят жизни десятков тысяч людей в стране.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право на владение огнестрельным оружием.