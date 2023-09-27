Le Monde: глобальный Юг отверг желание Запада сделать из Украины главную проблему

Обозреватель газеты Сильви Кауфманн полагает, что многие из стран Юга, которые при этом не обязательно поддерживают позицию России, увидели "прекрасный пример двойных стандартов западных держав, столь безразличных к войнам, которые ведутся на Юге"

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Настойчивое желание Запада сделать из ситуации на Украине главную мировую проблему не только не нашло поддержки у стран глобального Юга, но и стало для них доказательством двойных стандартов, которым следуют западные государства. Об этом написала обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфманн в своей статье.

По ее мнению, Запад был уверен, что его "шок относительно происходящего на Украине будет разделен странами Юга". Однако через некоторое время "они столкнулись с реальностью: шок не был всеобщим, а настойчивое стремление Запада поставить Украину на передний план глобальных драм вызвало негативную реакцию".

Кауфманн полагает, что многие из стран Юга, которые при этом не обязательно поддерживают позицию России, увидели "прекрасный пример двойных стандартов западных держав, столь безразличных к войнам, которые ведутся на Юге".

Теперь Юг отчетливо заявил о себе, и это все больше подрывает позиции Запада. Эта динамика, продолжает обозреватель, хорошо заметна по итогам трех международных встреч в августе и сентябре: саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге, саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели и Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Что касается БРИКС, то вместо того, чтобы включить западного лидера - президента Франции Эмманюэля Макрона, желавшего получить приглашение на саммит, - группа расширила состав членов за счет еще шести стран Юга.

Следующий эпизод - G20, где в этом году председательствовала Индия. Саммит был, по мнению одного из высокопоставленных европейских дипломатов, которое приводит Кауфманн, "беспрецедентно жестоким", поскольку "Западу ради достигнутых успехов в области изменения климата пришлось согласиться на уступку по Украине в итоговом коммюнике, которое было менее жестким по отношению к России, чем документ G20 по итогам встречи на Бали в 2022 году". На встрече для европейцев также оказалось невозможным продвигать свои идеи. Как пишет обозреватель, "Запад не ожидал такого сопротивления".

Что касается Генеральной Ассамблеи ООН, то президент США Джо Байден был единственным главой государства - постоянного члена Совета Безопасности, который присутствовал на ней. При этом его речь была не такой, как в прошлом году: американский лидер сделал акцент на устойчивом развитии, климате и реформе международных институтов, а к конфликту на Украине обратился лишь в заключительной части.

Военный, политический и дипломатический провал

Еще одним свидетельством ослабления Запада стало решение о выводе французских войск из Нигера. Этот шаг, на который Париж идет спустя два года после ухода США из Афганистана, отражает военное, политическое и дипломатическое отступление Запада из стран глобального Юга, считает Кауфманн.

Она полагает, что "хотя уход США из Афганистана был хаотичным, в то время как Франция намерена вывести свои войска из Нигера организованным образом, посыл этих двух событий одинаковый - это сигнал об отступлении западной мощи, свидетельствующий о провале ее военных интервенций в странах Юга".

Как отмечает автор статьи, 2023 год знаменует собой вынужденное осознание, которое больше нельзя игнорировать: основные игроки Юга уже не следуют риторике США и Европы. Их видение все больше основывается на требованиях иной организации мира. Как отмечает опрошенный журналисткой профессор Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели Хэппимон Джейкоб, "Запад понимает, что его эксклюзивные международные клубы больше не могут решать все мировые проблемы".

Претензия со стороны Юга к государствам Запада заключается в том, что развитые страны слишком долго медлили с развитием международной системы, которая строилась ими для них самих. Они "не смогли или не захотели извлечь уроки из финансового кризиса 2008 года в США и создать механизмы, основанные на равноправии". "Сегодня они расплачиваются за это. Их неспособность навязать свое видение конфликта на Украине привела к обходу санкций против Москвы, которому способствовали многие страны. Благодаря этому российская экономика держится лучше, чем ожидалось", - заключила Кауфманн.