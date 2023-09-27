Bild: ФРГ не хочет устанавливать стационарный контроль на границах с Польшей и Чехией

По данным газеты, введение такого рода контроля на границах глава МВД Германии Нэнси Фезер должна зарегистрировать в ЕС

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер не намерена вводить стационарный контроль на границах с Польшей и Чехией. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.

По информации издания, никакого стационарного пограничного контроля и никаких постоянных пограничных постов на границах министром не планируется. Причина, как указывает газета, заключается в том, что введение такого рода контроля на границах глава МВД Германии должна зарегистрировать в ЕС. Только в таком случае проверки будут разрешены - как на границе между Германией и Австрией. Само министерство ушло от прямого ответа на вопрос, планировала ли Фезер это так называемое уведомление ЕС.

"Мы не понимаем, что делает и говорит министр. Это не стационарные проверки, это просто завуалированный обыск. Мы обманываем людей", - подчеркнул высокопоставленный чиновник в МВД ФРГ.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat заявил, что власти Польши рассматривают возможность усиления контроля на границе с Германией из-за опасений возможного наплыва в республику нелегальных мигрантов с этого направления. 25 сентября Фезер сообщила, что Германия готовит меры дополнительного контроля на границах с Чехией и Польшей. Это, по ее словам, необходимо для того, "чтобы остановить деятельность незаконных перевозчиков беженцев". Фезер отметила, что поддерживает тесный контакт с коллегами в обеих странах для координации действий.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС".