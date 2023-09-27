27 сентября, 10:45

СБУ заочно обвинила в коллаборационизме российского чиновника

Речь идет об исполняющем обязанности директора организационно-правового и административно-хозяйственного департамента Министерства информационной политики Херсонской области Валентине Рыбине

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в коллаборационной деятельности адвокату, исполняющему обязанности директора организационно-правового и административно-хозяйственного департамента Министерства информационной политики Херсонской области Валентину Рыбину. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

"Следователи Службы безопасности предъявили ему обвинения по по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении. Также его обвиняют в оправдании действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию". Украинские СМИ сообщали ранее, что правоохранительные органы возбудили дело о госизмене против Рыбина.

Сам Рыбин ранее заявил ТАСС, что возбуждение против него уголовных дел на Украине связано с желанием украинских властей не допустить формирования органов власти в новых регионах России.

Рыбин родился в Хабаровске, образование получил на Украине и долгие годы работал там адвокатом. Среди последних крупных процессов Рыбина - защита в судах Виктора Медведчука и Анатолия Шария. 

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