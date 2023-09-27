Учения миротворцев ОДКБ пройдут в Киргизии

Они состоятся с 9 по 13 октября

БИШКЕК, 27 сентября. /ТАСС/. Совместные учения миротворческих подразделений стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" состоятся на территории Киргизии с 9 по 13 октября 2023 года. Об этом было объявлено в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи киргизского министра обороны Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым.

"Состоялась встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым. В ходе встречи они обсудили вопросы подготовки и проведения совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которые пройдут на территории Кыргызской Республики в период с 9 по 13 октября текущего года", - сообщила пресс-служба киргизского Минобороны.

Как напомнили в пресс-службе, Сидоров прибыл в Киргизию с целью "рекогносцировки мест проведения совместных учений "Нерушимое братство-2023".

"В ходе визита он посетил места проведения учения, где ознакомился с порядком размещения и обеспечения контингентов государств - членов ОДКБ, устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов основных тактических эпизодов учений", - отмечает пресс-служба.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.