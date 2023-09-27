Аплодисменты националисту в парламенте Канады. Что известно о скандале

После скандала в парламенте Канады, где с овациями чествовали нациста Ярослава Хунку (Гунько), служившего в дивизии СС "Галиция", подал с отставку спикера Палаты общин Энтони Рота.

При этом западные страны по большей части воздержались от комментариев по случившемуся. Резко отреагировали только в Польше, где следователи теперь ищут доказательства преступлений Хунки для возможной последующей экстрадиции.

В Москве осудили канадские власти. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Канады "запятнали себя пособничеством нацизму".

ТАСС собрал основное, что известно о последствиях инцидента в канадском парламенте.

Причина скандала

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция" ("Галичина"). Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.

Отставка спикера Палаты общин парламента Канады

После разразившегося скандала с появлением нациста в парламенте несколько канадских законодателей призвали к отставке спикера Палаты общин Энтони Роты, пригласившего Хунку. Лидер фракции Новой демократической партии в нижней палате канадского парламента Питер Джулиан назвал случившееся "непростительной ошибкой", которая поставила под удар всю палату, сообщил телеканал CBC News. При этом глава Консервативной партии и лидер оппозиции Пьер Пуальевр высказал мнение, что ответственность лежит и на премьер-министре страны Джастине Трюдо, так как его канцелярия должна была проверить список приглашенных.

К призывам к отставке Роты присоединилась и глава МИД Канады Мелани Жоли. Она назвала инцидент "позором для канадцев".

Сам Энтони Рота взял на себя всю ответственность за случившееся, он принес извинения и заявил, что ни его коллеги, ни украинская делегация ничего не знали о личности Хунка. Официально Рота покинет свой пост в среду, 27 сентября.

Реакция в Канаде

Лидер оппозиционной партии Квебекский блок Ив-Франсуа Бланше предложил канадскому парламенту выступить с осуждением нацизма во всех его формах и выразить солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего. Инициативу поддержали представители всех представленных в парламенте партий. Также они осудили приглашение Хунки в парламент, передал телеканал CTV.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заверила, что ни правительство Канады, ни правительство Украины не было проинформировано о прошлом Хунка. Она возложила всю вину на Роту и назвала его действия "ужасной ошибкой".

Между тем парламентская оппозиция Канады, которая сочла, что репутация страны пошатнулась из-за инцидента с Хункой, выразила недовольство поведением премьера Трюдо, который два дня не давал комментариев. Пуальевр задался вопросом, извинится ли Трюдо за "тот беспорядок, который он сам помог учинить", сообщает телеканал CBC News. Как отметил канал, когда во вторник в Оттаве проходила встреча представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером Палаты общин Энтони Ротой для обсуждения происшествия, Трюдо в парламенте не появился. Притом ранее Трюдо выступил с заявлением, в котором призвал "дать отпор российской пропаганде и дезинформации". Политик сделал акцент на том, что Москва якобы может извлечь выгоду из скандала вокруг Хунки.

Международная реакция

На слова Трюдо во вторник в соцсети X (ранее Twitter) отреагировал Илон Маск: "Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией".

Также ранее министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что "принял меры по организации возможной экстрадиции" из Канады Хунки. По его словам, он обратился к главе Института национальной памяти Польши с просьбой "срочно проверить в документах", разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. В Канаде, как сообщил телеканал CBC со ссылкой на генерального прокурора и министра юстиции Канады Арифа Вирани, пока не получали официальные запросы по экстрадиции Хунки.

При этом в среду пресс-секретарь Института национальной памяти Польши Рафал Лешкевич подтвердил Польскому агентству печати, что комиссия по расследованию преступлений против народа проверяют сотни томов материалов, собранных в рамках расследования преступлений дивизии СС "Галиция". В частности, в архивах ищут доказательства причастности Хунки к убийству около 800 поляков в 1944 году в городе Гута. Польские следователи намерены проверить данные по Хунке и в архивах других стран.

Реакция в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отсутствие реакции со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН на вопиющий акт поддержки нацизма - это "позорное и обличающее" явление. По ее мнению, реакции Лондона, Парижа и Вашингтона вряд ли стоит ждать и в дальнейшем.

Захарова подчеркнула, что в Канаде "пригрели и опекали палачей и карателей" из дивизии СС "Галичина". А чествование Хунка стало, по ее мнению, апофеозом аморальности. Как считает официальный представитель российского МИД, подобные инциденты в Канаде продолжатся, как и поддержка неонацистов в Киеве. Но эти действия "без последствий не останутся" и отразятся на российско-канадских отношениях, добавила Захарова.

В свою очередь, посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что власти Канады "обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и русской общине Канады" за чествование Хунки в парламенте. Степанов напомнил, что военнослужащие дивизии, в рядах которой состоял Хунка, - "военные преступники, повинные в массовых убийствах русских", и это доказанный факт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в парламенте Канады, высказал мнение, что тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский "стоя рукоплескал фашисту", лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.