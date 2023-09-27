Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера

За кандидатуру Альберто Нуньеса Фейхоо проголосовали 172 депутата, 178 были против

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил в ходе первого голосования кандидатуру лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За его кандидатуру проголосовали 172 депутата, 178 были против.

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование, на котором кандидату будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.

Если по итогам текущих дебатов лидеру НП не удастся быть избранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы.

По итогам прошедших в июле всеобщих выборов НП одержала победу, получив 137 кресел в парламенте. Кандидатуру Нуньеса Фейхоо также поддержали крайне правая партия "Вокс" и еще два депутата от других политических сил.

Попытка Санчеса

Если парламент не одобрит кандидатуру Фейхоо, то король Испании может провести консультации с прошедшими в Конгресс политическими силами и предложить нового претендента на пост премьера. По итогам выборов второе место заняла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), лидером которой является исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес.

И. о. премьера уже заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой парламента и выражал уверенность в том, что в стране будет сформировано социалистическое правительство. По итогам выборов ИСРП получила 121 кресло в Конгрессе. О готовности поддержать соцпартию уже заявила левая коалиция "Сумар" с 31 мандатом, а также ряд других политических сил. Для возможного утверждения Санчеса на посту премьера для ИСРП также важны голоса прошедших в национальный парламент каталонских партий, поддерживающих независимость региона.

Среди прочего они настаивают на амнистии каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума 2017 года. Кроме того, лидер Каталонии Пере Арагонес призвал Санчеса в ходе предстоящего срока полномочий согласовать условия проведения референдума о независимости региона.

Санчес ранее неоднократно заявлял, что плебисцита о выходе Каталонии из состава Испании не будет. При этом он также говорил о необходимости урегулировать политический конфликт в регионе.