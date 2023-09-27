Источник сообщил, что вопросом о консульском доступе к Варданяну занимается МИД Армении

Ведомство будет защищать права своего гражданина, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МИД Армении решает вопрос консульского доступа к бывшему главе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну, ведомство будет защищать права своего гражданина. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Ереване.

Варданян в среду был задержан азербайджанскими пограничниками. "Вопросом о консульском доступе к Варданяну занимается армянский МИД, который будет защищать права гражданина Республики Армения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана, Варданян был задержан при попытке выехать на территорию Армении на пункте пропуска "Лачин". Ранее информацию о задержании подтвердила и его супруга Вероника Зонабенд.

Российский бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он заявил, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Также Варданян поблагодарил Россию за успехи, которых достиг в бизнесе, и за присутствие в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. В декабре 2022 года заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной НКР. В феврале 2023 года был снят с должности.