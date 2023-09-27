КГБ Белоруссии признал студенческую коалицию экстремистским формированием

Ее деятельность в стране запретили

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии признал экстремистским формированием коалицию студенческих объединений "Задзiночанне беларускiх студэнтаў (ЗБС, Ассоциация белорусских студентов), запретив ее деятельность в стране. В соответствии с решением КГБ данное сообщество включено в опубликованный на сайте МВД Белоруссии перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

"Группа граждан из числа участников, объединенных сообществом под наименованием "Задзіночанне беларускіх студэнтаў", осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда сетевых ресурсов", - отмечается в сообщении.

В 1992 году общественная организация ЗБС была зарегистрирована в Министерстве юстиции Белоруссии. В декабре 2001 года объединение было лишено регистрации решением Верховного суда страны. Во время президентской кампании 2020 года несколько представителей ЗБС были арестованы и осуждены за нарушение общественного порядка. В 2021 году ЗБС объявило себя коалицией, объединяющей 15 университетов Белоруссии и ставящей цель консолидации белорусского студенчества "для возрождения в Беларуси принципов демократичности, законности и исполнения прав и свобод человека".

Решением МВД и КГБ, в Белоруссии запрещена деятельность 151 экстремистского формирования. Действия их основателей, руководителей и участников образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, по которой полагается наказание до семи лет лишения свободы.