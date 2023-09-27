СМИ: Венгрия намерена стать первым покупателем новейшего германского танка Panther

По данным Handelsblatt, Panther будет полностью разработан в Венгрии

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Венгрия намерена стать первой страной, оснащающей свои вооруженные силы новейшим танком Panther KF51 производства германского оборонного концерна Rheinmetall. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации издания, Rheinmetall нашел первого заказчика на свой новый танк. Panther будет полностью разработан в Венгрии, а затем будет производиться там же как второй танк Rheinmetall. При этом подчеркивается, что даже Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) до сих пор не заказывал Panther, поскольку придерживается уже выпускаемого концерном танка Leopard 2.

Panther был представлен летом 2022 года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard. Он изначально рассматривался как немецкий ответ на новое поколение российских танков Т-14 на платформе "Армата". По данным Rheinmetall, преимуществом новейшего танка по сравнению с Leopard 2 является более мощное оружие и улучшенная защита. К этому добавляется интегрированная система защиты от беспилотников.