Италия заявила о готовности нарастить свой контингент в Косове

Глава МИД и вице-премьер республики Антонио Таяни назвал балканское направление приоритетным для внешней политики Италии

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Италия готова увеличить свой контингент в составе международной миссии Силы НАТО для Косова (KFOR). Об этом заявил глава МИД и вице-премьер республики Антонио Таяни после встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой.

"Думаю, что Италия благодаря своей способности вести диалог со всеми могла бы сделать вклад в установление мира на этой сложной территории. Решение никогда не заключается в войне, но в дипломатии. Мы готовы рассмотреть возможность усиления контингента в составе Сил НАТО для Косова, чтобы избежать дальнейших жертв", - сказал Таяни. Он назвал балканское направление приоритетным для внешней политики Италии, которая поддерживает вступление государств региона в ЕС, начиная с Албании, которая, по его словам, могла бы стать членом сообщества до 2030 года.

Ранее премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти заявил о гибели полицейского и ранении еще одного в результате нападения, совершенного в ночь на 24 сентября. Вечером того же дня президент Сербии Александар Вучич заявил, что косовские полицейские убили трех сербов (позднее стало известно о гибели еще одного). Как подчеркнул сербский лидер, Силы НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере Косова и помогали силовикам Приштины в операции против местных сербов. Президент Сербии добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края. Нынешний виток напряженности - далеко не первый за последние месяцы, в течение которых предпринимались попытки дипломатического урегулирования, в частности, при содействии ЕС.