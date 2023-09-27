СМИ: командующий объединенными силами ВСУ может занять пост первого замглавы МО Украины

Как сообщил портал NV.ua, Александр Павлюк будет отправлен в отставку

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, занявший пост в начале сентября, рассматривает на должность своего первого заместителя кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Об этом сообщает новостной сайт NV.ua со ссылкой на свои источники.

"Днем 25 сентября Умеров был у президента Владимира Зеленского на Банковой и утверждал финальный список кандидатов [на должности заместителей министра]", - цитирует NV одного из депутатов Верховной рады. Новые заместители министра могут быть назначены на ближайшем заседании правительства, отмечает NV. По его информации, на должности своего первого зама Умеров хотел бы видеть Наева, а занимающий этот пост Александр Павлюк будет отправлен в отставку.

На место уволенной Анны Маляр министр намерен поставить исполнительного директора Ветеранского фонда Наталью Калмыкову. Виталия Дейнегу могут заменить на проектного менеджера министерства цифровой трансформации Екатерину Черногоренко. Как пояснил NV источник, последнюю кандидатуру лоббировал глава Минцифры Михаил Федоров, желающий иметь больше влияния на министерство обороны. К команде Умерова может также присоединиться Снавер Сейтхалилев, заместитель министра по реинтеграции по вопросам цифрового развития. Уволенный на прошлой неделе замминистра Владимир Гаврилов может снова быть назначен на должность. Финансовое направление в МО могут отдать в ведение Юрия Джигира, нынешнего заместителя министра финансов.

При этом NV отмечает, что располагает лишь предварительным списком кандидатур, который может в последний момент измениться.

Новый глава Минобороны Умеров сменил прежнего министра Алексея Резникова в начале сентября на фоне очередного коррупционного скандала в ведомстве. Умеров в первых выступлениях назвал одним из своих приоритетов цифровизацию Минобороны, которая, по его словам, позволит эффективно бороться с коррупцией. 18 сентября по решению правительства Украины были уволены все шесть заместителей министра и госсекретарь ведомства. Свои должности потеряли Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также госсекретарь Минобороны Константин Ващенко. Должность сохранил лишь первый заместитель Александр Павлюк.