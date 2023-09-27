Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину

Против соответствующего предложения Совета кантонов проголосовали 135 депутатов

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

По его информации, 135 депутатов совета проголосовали против соответствующего предложения Совета кантонов (малой палаты парламента). Поддержали эту инициативу только 48 парламентариев.

Как поясняет агентство, эта инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта швейцарского оружия. Предполагалось, что страны-покупатели по-прежнему должны были бы подписывать декларацию о запрете реэкспорта, но для стран, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля, этот срок будет ограничен пятью годами. Проект инициативы также предполагал возможность поставки военного оборудования стране, участвующей в конфликте, в случае, если она таким образом реализует право на самооборону в соответствии с нормами международного публичного права.

Швейцарское телеграфное агентство проинформировало во вторник, что Национальный совет (большая палата парламента) и Совет кантонов (малая палата) конфедерации одобрили продажу 25 танков Leopard 2 их производителю - германскому концерну Rheinmetall. В Берлине пояснили, что они нужны, чтобы заменить технику, которая ранее была поставлена Украине странами НАТО и ЕС, и заверили, что эти машины не будут переданы Киеву.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявлял в январе, что конфедерация в силу своего нейтралитета не намерена разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений. Он напомнил, что Швейцария является участницей женевских конвенций и страной мира, которая не экспортирует оружие в зоны военных конфликтов.