В Иране считают, что отзыв некоторых инспекторов не скажется на сотрудничестве с МАГАТЭ

Как отметили в Тегеране, Иран принимает на своих объектах более 120 инспекторов агентства

ДУБАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 120 наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на данный момент работают в Иране, поэтому отзыв аккредитации у некоторых из них не будет означать сокращения сотрудничества исламской республики с агентством. С таким заявлением выступил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"На настоящий момент Иран принимает на своих объектах более 120 инспекторов МАГАТЭ, и мы имеем полное право отказать в работе части из них. Мы пристально следим за их деятельностью и можем как одобрить, так и отвергнуть чью-то кандидатуру. Поэтому то, что Иран отозвал аккредитацию у некоторых из наблюдателей, не означает, что мы не готовы сотрудничать с агентством - напротив, наше взаимодействие носит непрерывный характер", - подчеркнул Эслами в кулуарах 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Иранские ядерные объекты подвергается самым серьезным проверкам. Несмотря на то, что наши атомные предприятия составляют всего 2% ядерных объектов по всему миру, именно на иранские объекты приходится 25% всех инспекций МАГАТЭ. Таким образом, нас проверяют в 10 раз тщательнее, что, мне кажется, неразумно", - заявил глава ОАЭИ.

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране.