Президент Египта высоко оценил развитие сотрудничества с Россией

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил совместные проекты по строительству атомной электростанции "Эд-Дабаа" и созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией, отметив совместные проекты по строительству атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа" и созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Об этом глава египетского государства заявил в ходе состоявшейся в Каире встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"Глава [Египта] передал президенту России Владимиру Путину искренние приветствия, высоко оценив процесс двустороннего сотрудничества между странами, увеличение торгового обмена, а также реализуемые совместные проекты развития, в первую очередь создание АЭС "Эд-Дабаа" и российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении, размещенном на странице официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Секретарь Совбеза России, указывается в сообщении, передал ас-Сиси приветствие президента Путина, подчеркнув то, "какое значение придает Россия укреплению отношений с Египтом в рамках соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя государствами".

Как отмечается в публикации, в ходе встречи Патрушев проинформировал ас-Сиси "о последних событиях вокруг российско-украинского кризиса, а также о недавних шагах России, предпринятых в этом контексте на международной арене". Египетский лидер со своей стороны подтвердил позицию Египта о "важности приоритета дипломатического решения кризиса [между Украиной и Россией] и необходимости поддержки усилий по скорейшему политическому урегулированию конфликта с целью сохранения мира и безопасности, а также прекращения негативных последствий для экономики развивающихся стран, включая продовольственную безопасность этих государств".

В ходе встречи, как указал официальный представитель ас-Сиси, были обсуждены пути укрепления двусторонних отношений, также состоялся "обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес".

Переговоры президента Египта с секретарем Совбеза РФ проходили при участии египетского министра иностранных дел Самеха Шукри, главы общей разведки Египта Аббаса Камеля и советника президента республики по национальной безопасности Фаизы Абу ан-Нага.