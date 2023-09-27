СМИ: руководство ФРГ изображает неосведомленность в истории украинского фашизма

Как пишет газета Junge Welt, немецкие чиновники в своих заявлениях противоречат оценкам украинской коллаборации с гитлеровской Германией

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ делает вид, что плохо осведомлено в истории украинского фашизма. В своих заявлениях оно противоречит оценкам украинской коллаборации с гитлеровской Германией, сообщила немецкая газета Junge Welt, комментируя ответ Бундестага на запрос парламентской фракции Левой партии и ее члена, депутата Севим Дагделен.

По информации газеты, депутаты обратились к Бундестагу с просьбой прояснить позицию официального Берлина по 25 пунктам, касающимся "правоэкстремистских проявлений украинской исторической политики". Речь шла в том числе об оценке правительством идеологии экстремистской "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ), а также деятельности Украинского института национальной памяти (УИНП). По данным издания, в тексте ответа МИД ФРГ отказался комментировать почти все вопросы, с формулировкой, что правительство якобы "не располагает сведениями об этом, помимо сообщений СМИ". В предварительном замечании к ответу правительство также пишет, что не разделяет "правовых оценок и фактологических утверждений" авторов вопросов, "в частности, в отношении безоговорочной классификации определенных (исторических) групп или лиц как правоэкстремистских, антисемитских, антицыганских или расистских".

По оценкам газеты, этим ответом германский парламент "объективно противоречит признанной во всем мире историографии украинского фашизма", а также оценкам украинской коллаборации с гитлеровской Германией. В этом контексте Junge Welt ссылается на слова крупного специалиста по истории ОУН, историка Джона-Пола Химка, который утверждает, что эта организация не просто боролась за независимость Украины, а выступала за создание "Украины для украинцев", в которой "евреи и большинство поляков и русских были бы уничтожены".

Инициатор запроса, депутат Бундестага Севим Дагделен сравнила содержащееся в ответе Бундестага "фактическое отрицание научных результатов международных исследований Холокоста по причине якобы невежества" с беспардонным чествованием националиста Ярослава Хунки из дивизии СС "Галичина" как "украинского героя" в парламенте Канады. По ее словам, с точки зрения исторической политики подобный ответ представляет собой "катастрофу глобального масштаба", при которой руководство страны "разрушает консенсус, существовавший с 1945 года".

ОУН - ультраправая украинская националистическая политическая организация, действовавшая в основном на территории Галиции и Волыни (период наивысшей активности - конец 20-х - начало 50-х годов прошлого века). Ее члены воевали в составе формирований СС против СССР и его союзников, а также нападали на мирное население, лояльное советской власти. Руководителем ОУН был Степан Бандера. После государственного переворота на Украине в 2014 году новые власти вновь взяли курс на героизацию бандеровцев.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) был создан в 2005 году по инициативе тогдашнего президента Виктора Ющенко как центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. 22 сентября глава налогового комитета Верховной рады, депутат от правящей партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что УИНП занимается чествованием нацизма, в частности прославлением военнослужащих дивизии СС "Галичина", в которой служили украинские националисты.