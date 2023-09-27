Bloomberg: США не называют переворотом события в Нигере, боясь прервать сотрудничество

Обозреватель агентства Андреас Клут считает, что в этом регионе сталкиваются интересы Москвы и Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты отказываются называть переворотом свержение власти в Нигере в июле 2023 года из-за нежелания сворачивать военное сотрудничество со страной в стратегически важном регионе, где сталкиваются интересы Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

"США отказываются называть переворотом произошедший два месяца назад захват власти в Нигере военными - мятеж, путч, свержение правительства - называйте, как хотите. Поскольку использование этого термина потребовало бы от Америки в соответствии с законом приостановить военное сотрудничество со страной, расположенной в стратегически важном африканском регионе Сахель", - отметил он.

Клут указывает, что в этом регионе сталкиваются интересы Москвы и Вашингтона. По словам обозревателя, в Нигере находится более 1 тыс. военнослужащих США, а также современная база беспилотников. Однако, как пишет Клут, американское правительство пока не определило, какой позиции должен в дальнейшем придерживаться Вашингтон в Западной Африке - "продолжить играть роль благожелательного гегемона" или свернуть свою деятельность в регионе.

Как отмечает автор колонки, позиции западных держав в отношении Африки отличаются. Франция и США - это "отдельные игроки с разными интересами и методами". По оценке Клута, Францию в Сахеле "ненавидят", а Соединенным Штатам "просто не доверяют". Поэтому, полагает он, Вашингтон не должен проводить такую же политику в отношении Нигера, как и Париж. По мнению Клута, у США "есть ответственность перед миром, которая обязывает их оставаться в Нигере".

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что его страна отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и до конца года намерена вывести своих военных из этой африканской страны.