Армия Израиля сообщила об обстреле военного автомобиля на Западном берегу

Информации о раненых не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные неизвестные обстреляли израильский военный автомобиль во время операции по задержанию подозреваемого в террористической деятельности в крупном палестинском городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что информации о ранениях с израильской стороны в результате происшествия не поступало.

"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности силовики задержали днем в городе Тулькарм разыскиваемого подозреваемого в причастности к террористической деятельности. В ходе операции был обстрелян военный автомобиль, потерь среди наших сил нет", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные также проинформировали, что во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан были задержаны 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Израильские военные с апреля 2022 года проводят практически ежедневные рейды в рамках операции по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на теракты в городах еврейского государства.