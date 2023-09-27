WSJ: Германия откладывает поставки Taurus на Украину из-за боязни прямого конфликта с РФ

По данным газеты, канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приостановил отправку ракет из-за этих опасений

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Германия откладывает поставки крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus на Украину из-за опасений прямой конфронтации с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на германских чиновников.

По его информации, Германия опасается, что для Taurus потребуются немецкие специалисты для работы, и это может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой. Как сообщает газета, канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приостановил отправку ракет из-за этих опасений.

Украина давно просит Германию передать крылатые ракеты Taurus, однако Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Власти в Берлине не спешат принимать решение по поставкам Киеву ракет Taurus.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.