Перешедшего в КНДР американского солдата передали США

Агентство Associated Press указало, что Трэвиса Кинга передали представителям США, находящимся на территории Китая

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Пхеньян передал Вашингтону американского рядового Трэвиса Кинга, незаконно проникшего летом на территорию КНДР. Об этом сообщила журналистам официальный представитель США.

"Могу поделиться этим утром хорошей новостью. <...> Могу сразу подтвердить, что рядовой Трэвис Кинг находится в руках США", - заявила чиновница.

Информационное агентство Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американских властей ранее указало, что Кинга передали представителям США, находящимся на территории Китая. Агентство не сообщает дальнейших деталей о судьбе военнослужащего, напоминая лишь, что ранее власти КНДР объявили, что он был допрошен и может быть экстрадирован.

18 июля Министерство обороны США сообщило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.