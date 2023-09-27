27 сентября, 13:33,
обновлено 27 сентября, 13:45

Перешедшего в КНДР американского солдата передали США

United States Armed Forces/ Public Domain/ Wikimedia Commons
Рядовой армии США Трэвис Кинг
© United States Armed Forces/ Public Domain/ Wikimedia Commons

Агентство Associated Press указало, что Трэвиса Кинга передали представителям США, находящимся на территории Китая

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Пхеньян передал Вашингтону американского рядового Трэвиса Кинга, незаконно проникшего летом на территорию КНДР. Об этом сообщила журналистам официальный представитель США.

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"Могу поделиться этим утром хорошей новостью. <...> Могу сразу подтвердить, что рядовой Трэвис Кинг находится в руках США", - заявила чиновница.

Информационное агентство Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американских властей ранее указало, что Кинга передали представителям США, находящимся на территории Китая. Агентство не сообщает дальнейших деталей о судьбе военнослужащего, напоминая лишь, что ранее власти КНДР объявили, что он был допрошен и может быть экстрадирован.

18 июля Министерство обороны США сообщило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания. 

Теги:
СШАКНДРКитай
© Информационное агентство ТАСС
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