Командующий силами в ЕС заявил, что ВС Швеции быстро интегрируются в формирования НАТО

Кристофер Каволи отметил, что страны альянса уже много десятилетий взаимодействуют со шведскими военными

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Швеции в случае вступления страны в НАТО быстро и легко интегрируются в военные формирования альянса. Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая на конференции Центра европейского политического анализа в Вашингтоне.

"Они (ВС Швеции - прим. ТАСС) быстро и легко интегрируются", - сказал он. Каволи пояснил, что страны НАТО уже много десятилетий взаимодействуют со шведскими военными. "Мы проводили совместные учения, работали над функциональной совместимостью, принимали участие в совместных операциях от Балкан до Афганистана", - сказал командующий.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия уже стала членом альянса, а заявку Швеции пока не ратифицировали две страны.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом организации в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Стокгольм обещал не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе вступления в ЕС. Но этим летом в Швеции прошло несколько демонстраций с сожжением Корана, акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран и обострили отношения между Турцией и Швецией.

Заявку Швеции также не ратифицировала Венгрия. Парламент страны до сих пор не сделал этого, поскольку был недоволен критическими высказываниями шведских политиков. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в военно-политический блок и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение".