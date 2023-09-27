Сийярто не планирует обсуждать в России новые контракты в области энергетики

По его словам, между двумя странами существуют долгосрочные действующие соглашения

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Венгрия не планирует обсуждать с Россией заключение новых контрактов в области энергетики, поскольку между двумя странами существуют долгосрочные действующие соглашения. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Вене с коллегами из Австрии, Словакии, Словении и Чехии.

Он подтвердил, что намерен посетить Москву 13 октября, чтобы принять участие в Российской энергетической неделе. Сийярто указал, что "уже публично объявлял об этом после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце прошлой недели в Нью-Йорке" в ходе сессии Генассамблеи ООН. По его словам, в Москве он планирует встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком, чтобы обсудить с ним сотрудничество в области энергетики. "Но нам не нужны новые соглашения [с Россией] о поставках нефти и газа, у нас есть действующие контракты", - отметил глава венгерского МИД.

Он напомнил, что эти договоренности носят долгосрочный характер. Кроме того, добавил Сийярто, у Венгрии существуют соглашения с Россией о сотрудничестве в области ядерной энергетики, в том числе о поставках топлива для АЭС в Пакше.

Говоря о своих контактах с членами российского правительства, он отметил, что "каналы связи должны оставаться открытыми", в том числе для обсуждения путей прекращения конфликта на Украине. "Если мы их закроем, то потеряем даже надежду на мир, а мы этого не хотим", - пояснил министр.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа и нефти из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Что касается российской нефти, то она идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций ЕС. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии и Словакии.