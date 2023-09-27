В Литве заявили, что построят заграждение на границе с Россией и Белоруссией и на болотах

Глава МВД Агне Билотайте отметила, что эта мера необходима, так как в заболоченных местах в 2023 году из белорусской стороны пытались проникнуть и были вытеснены с границы около 700 нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Литва построит заграждение на границе с РФ и Белоруссией, где на сухопутных участках уже возведен так называемый физический барьер из колючей проволоки и используемой военными концертины с режущими лезвиями, и на заболоченных территориях. Об этом сообщила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Данная мера необходима, так как в заболоченных местах в текущем году из Белоруссии в Литву пытались проникнуть и были вытеснены с границы около 700 нелегальных мигрантов", - сказала она.

На границе с Белоруссией, протяженность которой составляет 680 км, заграждением не защищено 122 км. На границе с Калининградской областью РФ это предстоит сделать на 230 км. Протяженность литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью РФ) составляет 294,4 км, из которых 253,7 проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу, 22,2 км - по Балтийскому морю.