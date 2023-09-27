Молдавия надеется получить €105 млн от ЕК на преодоление энергокризиса

Правительство страны отмечает, что "эта финансовая поддержка поможет смягчить социально-экономическое воздействие, вызванное ростом цен на энергоносители"

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило начало переговоров о получении гранта от Европейской комиссии на €105 млн для борьбы с последствиями энергетического кризиса.

"Эта финансовая поддержка поможет смягчить социально-экономическое воздействие, вызванное ростом цен на энергоносители, повысит возможности государства по предоставлению услуг уязвимым группам населения и поддержит усилия по обеспечению энергетической безопасности Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров. В нем отмечено, что соглашение о финансировании между правительством Молдавии и Европейской комиссией было подписано в Брюсселе 15 декабря 2021 года. Поправка к этому документу, о которой будут вестись переговоры, предусматривает дополнительное финансирование в размере €105 млн в виде гранта, что позволит увеличить общий бюджет программы до €240 млн.

Летом 2022 года в Молдавии начались протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в 2022 году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье.