Bild: ФРГ не будет блокировать реформу системы предоставления убежища в ЕС

По информации газеты, Берлин отступит от изначальной позиции, которую продвигала в первую очередь глава МИД Анналена Бербок

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Германия больше не будет блокировать масштабную реформу системы предоставления убежища в Евросоюзе. Как сообщила газета Bild, изначально кабмин ФРГ выступал против из-за позиции входящих в правящую коалицию "зеленых", теперь же в спор вмешался канцлер Олаф Шольц.

По сведениям издания, канцлер на заседании кабмина заявил своим министрам, что Германия не будет блокировать реформу. Это произошло за день до встречи глав МВД в Брюсселе. Без вмешательства Шольца ФРГ не стала бы одобрять поправки к этой реформе. Теперь Берлин отступит от изначальной позиции, которую продвигала в первую очередь глава МИД Анналена Бербок, отмечает Bild.

Реформа подразумевает изменение регламента по размещению мигрантов в кризисных ситуациях. К примеру, предлагается увеличить срок размещения просителей убежища в условиях, аналогичных содержанию под стражей, а также расширить круг лиц, чьи запросы на получение статуса беженца будут рассматриваться в приграничных центрах. Противники реформы считают, что она существенно снизит стандарты пребывания соискателей убежища во временных центрах.

Как отмечало агентство DPA, сложившаяся ситуация особенно неблагоприятна в связи с приближением европейских выборов в июне 2024 года, поскольку реализация проектов, не согласованных к этому времени внутри блока, может быть отложена на длительный срок. В случае с реформой системы предоставления убежища такое развитие событий стало бы серьезным ударом, поскольку работа над проектом ведется уже несколько лет, уточняет агентство.

Министры юстиции и внутренних дел стран ЕС 8 июня согласовали предварительный план реформы. Согласно ему, страны сообщества обязуются принимать определенное число мигрантов, но имеют право отказаться от этой обязанности за денежное вознаграждение в пользу принимающих государств. Евросоюз также получит новую ускоренную пограничную процедуру для тех соискателей, чьи шансы на получение убежища невелики. Новые правила должны быть одобрены Европарламентом, который имеет право внести свои предложения по изменению соглашения стран.