Глава МИД Австрии выступил за участие России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ

Александер Шалленберг считает, что организация никогда не была "клубом единомышленников и клубом только для Запада"

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ должны проходить при участии всех членов организации, включая глав МИД России и Белоруссии. Такое мнение выразил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.

"Повторю то, что сказал во время министерской встречи в Польше. В эту организацию входят 57 стран-членов. И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

По словам политика, ОБСЕ никогда не была "клубом единомышленников и клубом только для Запада". "Этот клуб простирается от Ванкувера до Владивостока, как раньше говорили. Это важно, и это нужно сохранить", - добавил дипломат.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Совет министров состоит из министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ и является центральным директивным и руководящим органом организации. Встречи министров, как правило, созываются раз в год в председательствующей стране. Сейчас этот пост занимает Северная Македония.