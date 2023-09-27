Глава МИД Австрии считает, что европейская интеграция не будет полной без Западных Балкан

Александер Шалленберг призвал ускорить процесс принятия этих стран в Евросоюз

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Государства Западных Балкан должны как можно скорее войти в состав Европейского союза. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене.

"Мы хотим как можно скорее увидеть их в Европейском союзе. Без них европейская интеграция не будет полной. Все проблемы в том регионе - это наши проблемы тоже", - сказал политик.

По мнению министра, стоит ускорить процесс принятия этих стран в ЕС.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств. При этом он указал, что новыми членами ЕС должны стать Украина и Западные Балканы. Боррель предложил определить конкретный график вступления новых стран в состав Евросоюза. По его словам, главы МИД условились провести в конце сентября встречу с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопросов расширения.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.