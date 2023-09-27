Оппозиция Канады заявила, что Трюдо несет ответственность за скандал с нацистом

Лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр должен принести извинения

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо несет полную ответственность за скандал с приглашением нациста в канадский парламент, поэтому он должен принести персональные извинения евреям, полякам, украинцам и всем канадцам. Об этом заявил журналистам лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр.

"Джастин Трюдо был ответственным за приглашение президента [Украины Владимира] Зеленского в Палату общин для произнесения этой речи. Он отвечал за успех мероприятия. Он отвечает за официальных лиц МИД, разведывательных служб, службы протокола офиса премьер-министра, которые могли и должны были проверить список всех, кто будет находиться в Палате общин <...>, они должны были проверить каждого", - сказал он.

"Премьер-министр несет ответственность за самый большой дипломатический конфуз в истории Канады. И что он сделал с этой ответственностью? Он три дня прятался в своем коттедже вместо того, чтобы прийти в Палату общин и взять на себя ответственность", - продолжил оппозиционер.

Пуальевр подчеркнул, что Трюдо должен прийти в парламент и "извиниться перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами". Кроме того, он считает, что премьер-министр должен принести извинения и Зеленскому.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали украинского нациста Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в дивизии СС "Галиция" (известна и как "Галичина"). Ответственность за его приглашение взял на себя спикер Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку.

В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".