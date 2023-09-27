Командующий Ливийской национальной армией посетил Московскую соборную мечеть

Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин выразил надежду, что визит Халифы Хафтара в Россию будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и тесного сотрудничества на основе доверия и дружбы между народами двух стран

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар посетил Московскую соборную мечеть и встретился с председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равилем Гайнутдином, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуровым и главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, сообщила пресс-служба ДУМ РФ.

"Перед началом встречи гости в сопровождении муфтия Гайнутдина последовали в молитвенный зал Московской соборной мечети, где ознакомились с ее убранством и вознесли мольбы по погибшим и пострадавшим в результате сильнейших наводнений на востоке Ливии, вызванных ураганом", - говорится в сообщении.

Рассказав о жизни российских мусульман и их современных достижениях, Гайнутдин выразил надежду, что визит маршала Хафтара в Россию будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и тесного сотрудничества на основе доверия и дружбы между народами России и Ливии.

Взаимодействие со странами мусульманского мира, отметил глава ДУМ РФ, играет все большую роль в системе международных связей современной России. "Глобальный мир сегодня терпит большие изменения, в этих процессах Россия находится вместе с арабским и исламским миром. Арабо-исламский мир не желает однополярного мира, диктата, гегемонии только одного государства. Наши страны желают сохранять свою независимость, суверенитет, свою культуру и традиции", - сказал муфтий, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Маршал Хафтар в свою очередь высоко оценил помощь России в ликвидации последствий недавних природных катаклизмов, обернувшихся для народа Ливии настоящим бедствием. По словам командующего ЛНА, его тронуло участие российских мусульман, которые в тяжелые дни оказали помощь как молитвами, так и реальными делами.

Ранее ливийское издание Al-Marsad информировало о "коротком рабочем визите" Хафтара в Москву. Утверждалось, что командующий ЛНА прибыл в российскую столицу по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.