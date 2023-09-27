Решение по осужденному по делу о штурме телецентра в Вильнюсе украинцу объявят в октябре

Александр Радкевич заочно приговорен к четырем годам лишения свободы

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Литвы объявит решение по жалобе гражданина Украины Александра Радкевича, заочно приговоренного Вильнюсским окружным судом в рамках дела о январских событиях 1991 года к лишению свободы, в октябре. Об этом сообщила судебная коллегия в ходе состоявшегося заседания.

"Рассмотрение кассационной жалобы завершено. Решение будет оглашено 24 октября", - заявил суд.

Решение Верховного суда станет окончательным и обжалованию не подлежит.

Радкевич заочно приговорен к четырем годам лишения свободы, однако затем срок наказания был уменьшен до 1,5 года.

В 1991 году он в звании старшего лейтенанта советской армии служил заместителем командира роты в Вильнюсском гарнизоне и командовал танком с бортовым номером 511, который участвовал в событиях ночи 13 января, когда советские военные брали под контроль телебашню в Вильнюсе.

Согласно публикациям СМИ, в 2014 году Радкевич участвовал в операциях в Донбассе на стороне украинских силовиков, был ранен и признан инвалидом. Этот факт вызвал определенную растерянность в Литве, которая всегда оказывала Киеву политическую поддержку.