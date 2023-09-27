Экс-министр Молдавии: членство страны в НАТО несовместимо с урегулированием Приднестровья

Василий Шова считает, что компромиссным решением для объединения государства может быть стратегия, предусматривающая "постоянный нейтралитет, вступление в Европейский союз и реинтеграцию страны"

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Заявления властей Молдавии о желании присоединиться к НАТО и поиск мирного решения приднестровского конфликта несовместимы. Такое мнение высказал бывший министр реинтеграции Молдавии, эксперт Института стратегических инициатив Молдавии Василий Шова, выступая на проходящей в среду в Кишиневе конференции "Основы устойчивого развития и безопасного будущего".

"Заявлять о мирном решении приднестровского конфликта и говорить о вступлении в военные блоки - это противоречит друг другу. Мы объявили, что мы нейтральное государство, и это сдерживает Молдавию от вовлечения в войну", - сказал Шова. По его словам, компромиссным решением для объединения Молдавии может быть стратегия, предусматривающая "постоянный нейтралитет, вступление в Европейский союз и реинтеграцию страны".

"Для этого необходимо изменить законодательство так, чтобы все понимали, что такое молдавский нейтралитет. Я считаю, что опыт Австрии может служить для Молдавии примером устойчивого сохранения границ. Это более реалистичный для достижения целей пример", - сказал Шова. Он также считает, что "если НАТО действительно признает нейтралитет Молдавии, то должна обозначить это соответствующей нотой".

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что власти должны развернуть агитацию о пользе вступления страны в НАТО для населения, большая часть которого выступает против отмены закрепленного в конституции нейтралитета. Президент Молдавии Майя Санду также высказывалась за проведение разъяснительной работы с населением, отмену нейтралитета и вступление в военный блок.

По данным практически всех социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в альянс. В частности, по данным, которые представила в июне близкая к правящей Партии действия и солидарности неправительственная организация WatchDog, членство в альянсе поддержали бы 33,4% опрошенных, а 52,6% выступили категорически против. Опрос, проведенный по заказу Института европейской политики и реформ, показал, что против отказа от нейтралитета высказалось 60%.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. В начале августа США передали армии республики партию вооружения на сумму более $3 млн. Ранее ЕС выделил республике €40 млн на укрепление обороны. Со своей стороны министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении от НАТО системы ПВО. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.