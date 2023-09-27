В ООН призвали гарантировать права армян в Нагорном Карабахе

Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Морис Тидбол-Бинз подчеркнул, что Азербайджан должен также оперативно и независимо расследовать предполагаемые нарушения права на жизнь, о которых сообщалось в контексте последнего по времени военного наступления в Нагорном Карабахе

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджан должен гарантировать соблюдение прав этнических армян в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Морис Тидбол-Бинз.

"Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе и обеспечить, чтобы жизни мирных жителей, задержанных лиц или тех, кто "выбыл из строя" во время недавних боевых действий, должны соблюдаться и быть защищены в соответствии с международными обязательствами", - отметил Тиндбол-Бинз.

Спецдокладчик подчеркнул, что Азербайджан должен также "оперативно и независимо расследовать предполагаемые нарушения права на жизнь, о которых сообщалось в контексте его последнего по времени военного наступления в Нагорном Карабахе, в ходе которого десятки людей, включая миротворцев, были убиты". По его словам, расследования должны проводиться в соответствии с международными стандартами. "Я подтверждаю свою готовность предоставить властям техническую помощь для обеспечения соблюдения их обязательств по гуманитарному праву и правам человека", - заключил Тиндбол-Бинз.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".